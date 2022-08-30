انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. “شوف طن الحديد ومتر الرمل بكام” والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم

رياض - احمد صلاح - يقدم “دوت الخليج”، أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، ضمن عدد من السلع والمواد التي تكون محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين كل صباح، ويقدمها الموقع للقراء، ومن بينها الآن أسعار الحديد والأسمنت والعديد من مواد البناء الأخرى وفقا لما أعلنته عدد من الشركات.

أسعار الحديد اليوم الأحد تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد عز اليوم 17670 جنيها للطن

أسعار الحديد للمستهلك

سجل سعر الطن الاستثماري 17783 جنيهًا.

سعر طن حديد عز اليوم 18207 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع

سجل أسمنت حلوان اليوم بسعر 1400 جنيها للطن

سجل أسمنت المسلح اليوم 1400 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت للمستهلك

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 1461 جنيهًا.

سعر الجبس

سجلت شركة سيناء للطن سعر 840 إلى 850 جنيها.

سعر متر الرمل

متر الرمل سعر بين 180 و250 جنيها اليوم.

سعر الزلط

سجل المتر الكبير 140 و160 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر

سجل اليوم 6400 جنيه للألف طوبة.