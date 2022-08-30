انت الان تتابع خبر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. “شوف بكام النهاردة في البنوك” والان مع التفاصيل

سعر اليورو اليوم

رياض - احمد صلاح - سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في سعر الصرف لدى البنوك وشركات الصرافة ليسجل أعلى سعر لصرف اليورو 19.18 جنيه للشراء وسعر 19.27 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة في مصر:

البنك المركزي المصري

سجل سعر 19.13 جنيه للشراء وسعر 19.25 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر 19.19 جنيه للشراء وسعر 19.34 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر 19.19 جنيه للشراء وسعر 19.34 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر 19.18 جنيها للشراء وسعر 19.27 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل سعر 19.40 جنيه للشراء وسعر 19.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر 19.38 جنيه للشراء وسعر 19.55 جنيه للبيع.