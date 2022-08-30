انت الان تتابع خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. “يلا اشتري الفرخة بـ 30 جنيهًا” والان مع التفاصيل

أسعار بورصة الدواجن

رياض - احمد صلاح - يبحث المواطنون عن أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، في ظل تزايد البحث على “جوجل” عن الدواجن، رغبة من المواطنين في معرفة أسعار الفراخ اليوم، خاصة بعد استقرارها منذ بداية الأسبوع الحالي حتى الآن لتسجل الفرخة وزن كيلو جرام من 29 إلى 30 جنيهًا.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 بالأسواق التجارية والمزارع.

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الفرخة وزن كيلو تبدأ من 30 إلى 35 جنيهًا.

بورصة الدواجن شهدت مع صباح اليوم الثلاثاء بين 29 إلى 30 جنيهًا وللمستهلك سجلت 35 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة سعر 25 و 35 جنيهًا.

كيلو الأوراك سجل 35 جنيهًا.

سعر الدبابيس سجل 43 جنيهًا.

الدجاج الساسو سجل نحو 43 جنيهًا وللمستهلك 38 جنيهًا في المزرعة.

سعر البلدي سجل نحو 45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفي المزرعة 35 جنيهًا.