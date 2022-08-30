انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. “طايح في الكل” والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 30 أغسطس 2022، استقرارًا ملحوظًا لدى محال الصاغة، حيث تراجعت الأعيرة الذهبية بقيمة جنيه اليوم، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مساء أمسِ الإثنين في ختام التعاملات المسائية، وفي ظل ذبذبة أسعار الذهب حول العالم.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار الذهب في التعاملات الصباحية صباح اليوم الثلاثاء:

أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 21 نحو 1083 جنيها للبيع.

سعر عيار 24 نحو 1238 جنيها للبيع.

سعر عيار 18 نحو 928 جنيها للبيع.

سعر عيار 14 سجل نحو 722 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 8664 جنيها للبيع.