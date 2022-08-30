انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. “للي طالع عمرة”والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، استقرارًا كبيرًا أمام الجنيه المصري، خلال صباح التعاملات في البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، وسجل أعلى سعر له نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس2022

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

سجل نحو 4.96 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

نحو 5.06 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.