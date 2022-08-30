انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الحديد خلص من النزول والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17725 جنيهًا، بتراجع 41 جنيهًا. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18137 جنيهًا، بتراجع جنيهين 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1472 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الأحد حيث وصله سعره إلي 19.18جنيه,