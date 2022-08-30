انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: المكرونة نزل 20 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيهًا. 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 86 جنيهًا. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 200 جنيه. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 64 جنيهًا 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 135 جنيهًا. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84 جنيهًا. . وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والتراجع في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأثنين .