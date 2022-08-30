انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 : محلات الجزارة مش لاقيه زباين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30 أغسطس لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأثنين ، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: