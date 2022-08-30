انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء : الفراخ مش مبطلة كلام فاضي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من عدم الاستقرار في هذه الأيام، حيث أنها ترتفع بشكل مفاجئ في أيام، ثم تنخفض مرة أخري دون أي مقدمات.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 35.53 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 54.95 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.72 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”:بـ58.50 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: بـ59.50

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 68.34 جنيه.