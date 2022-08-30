نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تطوير مصلحة الضرائب رفع الإيرادات وساهم في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - آية مصطفى – قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الإيرادات الضريبية سجلت نموا 18.7% مقارنة بالعام الماضي. وأرجع معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على قناة “الحدث اليوم”، سبب ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى التطوير الجاري لمصلحة الضرائب، الذي ساهم في توسيع القاعدة الضريبية ودخول ممولين جدد.

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