مال وأعمال

وزير المالية: تطوير مصلحة الضرائب رفع الإيرادات وساهم في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تطوير مصلحة الضرائب رفع الإيرادات وساهم في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - آية مصطفى – قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الإيرادات الضريبية سجلت نموا 18.7% مقارنة بالعام الماضي.

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وأرجع معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على قناة “الحدث اليوم”،  سبب ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى التطوير الجاري لمصلحة الضرائب، الذي ساهم في توسيع القاعدة الضريبية ودخول ممولين جدد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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