مال وأعمال

الحكومة العراقية تعطل العمل في عموم البلاد غدا بسبب الأوضاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة العراقية تعطل العمل في عموم البلاد غدا بسبب الأوضاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - وكالات – أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، تعطيل العمل غدا في عموم المحافظات.

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وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان مقتضب إنه تقرر “تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء في بغداد والمحافظات”.

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وشهدت بغداد، اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق المؤسسات كافة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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