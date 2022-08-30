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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة العراقية تعطل العمل في عموم البلاد غدا بسبب الأوضاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - وكالات – أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، تعطيل العمل غدا في عموم المحافظات.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان مقتضب إنه تقرر “تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء في بغداد والمحافظات”.
وشهدت بغداد، اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق المؤسسات كافة.
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