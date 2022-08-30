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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شعبة المواد الغذائية: مخزون الشاي يكفي 6 أشهر.. وانفراجة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - آية مصطفى – قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد دخول كميات كبيرة من البن، عبر الموانئ المصرية، بما يسهم في حل أزمة نقص المخزون.
وأشار المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن مخزون الشاي بالشركات المصرية يكفي 5 إلى 6 أشهر.
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