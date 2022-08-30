مال وأعمال

شعبة المواد الغذائية: مخزون الشاي يكفي 6 أشهر.. وانفراجة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شعبة المواد الغذائية: مخزون الشاي يكفي 6 أشهر.. وانفراجة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - آية مصطفى – قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد دخول كميات كبيرة من البن، عبر الموانئ المصرية، بما يسهم في حل أزمة نقص المخزون.

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وأشار المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن مخزون الشاي بالشركات المصرية يكفي 5 إلى 6 أشهر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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