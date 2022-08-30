مال وأعمال

الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الدولار الأمريكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الدولار الأمريكي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - – عكست أسعار الذهب اتجاهها يوم الاثنين ليجري تداولها مرتفعة مع فقدان اتجاه صعودي للدولار قوته الدافعة، بعد أن كان المعدن النفيس هبط في وقت سابق في الجلسة إلى أدنى مستوياته في شهر في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.07% إلى 17380.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق يوم الاثنين، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار.

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وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.04% إلى 1750.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا من أعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

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وفي خطاب ألقاه في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي المصري الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة إلى المستويات اللازمة لكبح التضخم.

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وتتوقع الأسواق الآن زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في سبتمبر.

كما دعا صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.77 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.15% إلى 864.74 دولار. وصعد البلاديوم 1.3% إلى 2138.30 دولار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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