الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه.

وكتب السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، مضيفًا: “أحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة”.

ودعا رئيس الجمهورية، الأطراف العراقية كافة إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين.

كما أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تابع من خلاله تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية.

وأعرب عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق، ولدعم استقرارها وامنها مع الاستعداد لبذل أي جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق، ويفتح مسار الحوار وإنهاء التصعيد الحالي،

ومن جانبه، عبر الكاظمي عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك في إطار عمق العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا المساعي والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقي.