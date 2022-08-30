وزير المالية: مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - أ ش أ – أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة.

وأوضح معيط أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها، والبالغة 6.1%.

ونفى وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، أن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وقال معيط، إن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بلغت حوالي 22 مليار دولار، موضحا أنه لا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة.