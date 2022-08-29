انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.. ارتفع بسرعة الصاروخ ولسه ثابت والان مع التفاصيل

قفزة الذهب المفاجئة في ختام اليوم

رياض - احمد صلاح - ارتفع كثيراً سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، ويعد من أهم المعادن الأساسية الذي يريد أن يعرف أسعارها الجميع بشكل مستمر ودائم، ويتوفر منه العديد من الأشكال والأنواع والأحجام المختلفة التي تناسب كل الأذواق.

وقفز الذهب بشكل كبير في جميع الأسواق في ختام التعاملات المسائية اليوم الإثنين، ويصنف بأنه من أكثر المعادن الهامة التي توجد وتنتشر في كافة أنحاء العالم ومصر وجميع الدول العربية، وذلك لأنه من أكثر الملذات الأمنة والاستثمار الكبير في جميع الأوقات وخاصة حالياً.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين فاجئ الجميع

وينتشر الذهب بكميات كبيرة في كل الأسواق ولكن توجد حالة من الركود الكبير للبيع والشراء في كل الأسواق والمحلات المخصصة لبيعهم، وهو من أكثر المعادن الأساسية الذي يريد أن يحصل عليها الكثيرين وبشكل خاص الشباب المقبلين على الزواج في الفترة الحالية.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 سجل 1245 جنيهاً.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 سجل 1090 جنيهاً.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 18 سجل نحو 934 جنيهاً.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسجل عيار 14 نحو 726 جنيهاً.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسجل الجنيه الذهب نحو 8720 جنيهاً.