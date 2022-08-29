روسيا تتوقع انكماش اقتصادها بأقل من 3% وهبوط يزد على 2%…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 11:10 مساءً - وكالات – قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3% هذا العام، بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الروسي.

وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط “بما يزيد قليلا على 2% هذا العام”.

وتوقع بأن ذلك سيعقبه انخفاض “لا يزيد على 1%” في 2023.

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا.

واندلعت الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، وترتب عليها فرض عقوبات من دول عديدة ضد روسيا، كان أبرزها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ودول بالاتحاد الأوروبي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6% خلال العام الجاري، بينما يرى البنك الدولي أن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 8.9% في 2022.

وقال بيلوسوف إن التضخم في روسيا سيكون في حدود تتراوح بين 12 و 13% في 2022.

وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2% هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض حوالي 2% في 2022 ونحو 1% في 2023.

وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لإستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي.

وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20% ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.