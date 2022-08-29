نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول: حقل غاز ظهر يحقق رقما قياسيا بإنتاج 2.7 مليار قدم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك فرصا جيدة في مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج.

وأضاف الملا أن هناك تنسيقًا وتوافقًا مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتي بتروشروق وبترول بلاعيم “بتروبل” عن العام المالي 2021/2022.

وطالب الوزير القائمين على منظومة الإنتاج في هيئة البترول وإيجاس وبتروبل وبتروشروق والشركاء ببذل المزيد من الجهود واستثمار كل الفرص الجيدة المتاحة التي تحفز على حفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج.

كما أكد الملا أهمية التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث عن فرص جديدة في الطبقات الأكثر عمقا للكشف عن احتمالات جديدة واعدة واستخدام تكنولوجيات جديدة للوصول الى تلك الفرص.

وأكد أيضًا أهمية الاستمرار في الالتزام بتنفيذ إجراءات وخطط السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة انطلاقا مما تحققه الشركة في هذا الاطار بمواقع عملها وخاصة حقل ظهر.

ومن جانبه، استعرض المهندس خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق، أهم نتائج الأعمال، موضحا أن حقل غاز ظهر حقق خلال العام المالي 2021/2022 رقما قياسيا منذ بدء الإنتاج عام 2017/2018 حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالي 2,7 مليار قدم مكعبة غاز طبيعي يوميا علاوة على نحو 5 آلاف برميل متكثفات يوميا.

ولفت إلى أن الاستثمارات خلال العام بلغت 741 مليون دولار ليصل بذلك إجمالي حجم الاستثمارات في حقل ظهر منذ بدء العمل إلى أكثر من 12 مليار دولار.

كما استعرض موافي نتائج أعمال شركة بتروبل، موضحا أن الإنتاج اليومي بلغ أكثر من مليار قدم مكعب غاز ونحو 65 ألف برميل زيت خام و11 ألف برميل متكثفات، وأن إجمالي الاستثمارات بلغ 714 مليون دولار.

وأشار إلى وضع 13 بئرا على الإنتاج بحقول سيناء، خلال العام، بمعدلات إنتاج أولية حوالي 7300 برميل يوميا، رغم التناقص الطبيعي للمخزون من الحقول القديمة التي تنتج منذ أكثر من 70 عاما، لافتا إلى تكثيف أعمال الصيانة للآبار للحفاظ على الإنتاج، مستعرضا أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مثل بلطيم جنوب غرب وجنوب غرب بشروش.