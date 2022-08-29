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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع وصول معدل التضخم إلى 13% في 2022 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:11 مساءً - وكالات – قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، إن التضخم في روسيا سيكون في حدود 12-13% في 2022 بينما من المنتظر أن يتحدى الاقتصاد التوقعات الأكثر تشاؤما لشبه انهيار في مواجهة العقوبات الغربية.
وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2% هذا العام، وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض حوالي 2% في 2022 ونحو 1% في 2023.
وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لاستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي، وفق .
وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20% ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.
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