رئيسة الوزراء الفرنسية: يجب على كل الشركات وضع خطة لترشيد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:09 مساءً - – قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الاثنين إن على كل شركة في البلاد أن تضع خطة خاصة بها لترشيد استهلاك الطاقة بحلول الشهر المقبل، وسط مخاوف من نقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأضافت في كلمة ألقتها خلال حدث نظمته مجموعة ميديف الرائدة في مجال الأعمال “يجب على الدولة أن تكون مثالا يحتذى به… يجب على كل وزارة أن تنتهي من خطة ترشيد في سبتمبر من أجل تقليل استهلاكنا للطاقة بنسبة عشرة بالمئة على الأقل”.

وقالت إنه ستتم مراجعة خطط توفير الطاقة للشركات في أكتوبر.