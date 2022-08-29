نعرض لكم الان تفاصيل خبر المطاعم الأمريكية تعاني من نقص كبير في العمالة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:09 مساءً - _ سواء كانوا يبيعون البرجر أو البيتزا أو الفطائر، فإن سلاسل المطاعم الأمريكية الرئيسية تعاني من نقص في الموظفين – ويتوقعون البقاء على هذا النحو.

قال الرئيس التنفيذي جون بيتون، إن التوظيف في IHOP وفي سلاسل مطاعمApplebee’s Grill + Bar ، وكلاهما مملوك لشركةDine Brands Global ، يبلغ حاليًا حوالي 90% من مستويات عام 2019.

قال بيتون إنIHOP ، المعروفة بخدمتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، تقصر ساعات العمل في حوالي 400 موقع، أو ما يقرب من ربع مطاعمها في الولايات المتحدة، لأنها تفتقر إلى عمال المناوبات الليلية.

تواجه المطاعم الآن الحقيقة القاتمة المتمثلة في خروجها من جائحة COVID-19 بعدد أقل من العمال لفترات طويلة، حيث اضطر الكثيرون إلى خفض عدد الموظفين في الأيام الأولى من الإغلاق. الآن يضعون الموظفين حيث هم في أمس الحاجة إليهم، مستخدمين التكنولوجيا لسد الفجوات والتكيف مع عادات المستهلكين بعد الوباء التي تفضل الأكشاك والتسليم والتعامل مع الصرافين في السجلات.

بلغ هامش ربح Dine الصافي 10.1% في الربع الثاني المنتهي في 3 يوليو، وفقًا لبيانات Refinitiv ، بانخفاض 20% تقريبًا عن الربع نفسه من العام الماضي لأن التكلفة المتزايدة للسلع والعمالة أثرت في الأرباح.

من المؤكد أن التوظيف قد تحسن في الأشهر الأخيرة. أضافت أماكن تناول الطعام والشراب 74100 وظيفة في يوليو، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي “BLS” الصادرة في 5 أغسطس، وهو أقوى نمو شهري منذ فبراير.

يقول مديرو المطاعم إن المزيد من الأشخاص يتقدمون للوظائف ويظهرون للعمل بمجرد تعيينهم.

يقول البعض، بما في ذلكChipotle Mexican Grill ، إنهم في أو فوق مستويات التوظيف لعام 2019، والوجبات السريعة أفضل من الخدمة الكاملة.

تعزو Chipotle هذا إلى أجورها ومزاياها الجذابة، على الرغم من أن معظم السلاسل الرئيسية قد رفعت أيضًا الأجور والحوافز. فمنذ فبراير 2020، ارتفع متوسط الأجور بالساعة موسمياً لجميع الموظفين في أماكن تناول الطعام والشراب بنسبة 18% تقريبًا إلى 18.42 دولارًا في يونيو، وفقًا لبيانات BLS الأولية – على الرغم من أن ذلك بالكاد يواكب التضخم.

على الرغم من ارتفاع الأجور، فإن الصناعة تفتقر إلى ما يقرب من 635 ألف عامل مما كانت عليه قبل أن تبدأ كوفيد في فبراير 2020 ، أو أقل بنسبة 5.1 % اعتبارا من يوليو ، وفقا لبيانات BLS.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية المطاعم الوطنية للمشغلين في أوائل أغسطس أن 65% ليس لديهم عدد كافٍ من الموظفين لتلبية طلب العملاء.

قال الرئيس التنفيذي المشارك توني ليباردي لرويترز إن ماركو بيتزا، التي تضم حوالي 20 ألف موظف في أكثر من 1000 موقع في الولايات المتحدة، لديها ما يقرب من 2200 موظف يفتقرون إلى احتياجات التوظيف، وهو ما يمثل فجوة بنسبة 11 في المائة.

قال أنتوني هال، المدير المالي لشركة Carrols في أغسطس، إن مواقع برجر كينج وبوبايز البالغ عددها 1100 التي تديرها مجموعة كارولز ريستورانت جروب إنك (TAST.O) لديها حاليًا حوالي 21 موظفًا لكل متجر، أي أقل بنسبة 12% من 24 لكل متجر في عام 2019.

تضع العديد من سلاسل المطاعم تقنية جديدة في مكانها لتعويض فقدان العمال حيثما أمكن، وإعادة تعيين الموظفين إلى أي مكان هم في أمس الحاجة إليه.

قال خوسيه سيل، الرئيس التنفيذي لشركة Restaurant Brands International التابعة لشركةPopeyes ، في مقابلة إن أصحاب الامتياز يضيفون معدات يمكنها تسريع الطهي، بما في ذلك المقالي المزودة بأنظمة فلترة تلقائية. قال: “إنها تساعد الموظفين على التركيز حقًا على الشيء المهم، وهو خدمة الضيف”.

تقوم شركة ماكدونالدز باختبار الطلب الصوتي من خلال السيارة في أكثر من عشرين مطعمًا في إلينوي، وفقًا لمحلل BTIG بيتر صالح الذي قال إن الدقة لا تزال حوالي 80%، أي أقل من 95٪ اللازمة للتبني على نطاق أوسع.

يدرس Chili’s Grill & Bar ، المملوك لشركة Brinker International ، كيفية تبسيط العمل التحضيري للمطبخ.

كل يوم، يحسب الموظفون الجمبري المستخدم في بعض الأطباق في وقت مبكر، ويحزمون الأجزاء ويبردونها في وقت لاحق. لكن يمكن بدلاً من ذلك القيام بذلك أثناء طهي الطبق.

“لماذا لا نتخلص من ذلك ونوفر ملايين الدولارات من حيث العمالة التي يمكن إعادة توزيعها مرة أخرى في المطعم .. قال الرئيس التنفيذي كيفين هوشمان في مكالمة يوم 24 أغسطس.