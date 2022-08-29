معيط: 17% زيادة بدعم السلع التموينية لتسجل إلى 97 مليار جنيه

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:09 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17 % خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 97 مليار جنيه، جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

وأكد أنه من المقرر زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًا، وذلك اعتبارًا من سبتمبر المقبل، كما سيتم صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه بإجمالي يصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وأشار إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 70 % خلال الفترة من 2018 حتى،2022، التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، منوها إلى أنه من المقرر أن تسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 190.5 مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوي 5.9 %.

وأضاف أنه تم تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا، لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي.

ونوه إلى زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الماضي، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21% والتعليم بنسبة 23%، وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ 14.8 %، بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.