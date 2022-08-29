العجز التجاري التركي يقفز 147% إلى 10.69 مليار دولار في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 07:08 مساءً - سي إن بي سي _ أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية التركي قفز 147% على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار في يوليو مع ارتفاع الواردات 41.4%.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 29.24 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات 13.4% إلى 18.55 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة، لكن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الـ 7 الأولى من العام ارتفع 143.7% إلى 62.18 مليار دولار.