عاجل .. قرار خلال 72 ساعة لحل أزمة تكدس السلع فى الموانئ

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:06 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إنه من المقرر الإعلان عن أخبار جيدة خلال 72 ساعة القادمين بشأن تكدس السلع فى الموانئ، حيث تم الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري حول حل لهذا الشأن، وسيتم الإعلان عنها غدا أو بعد غد.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

وأشار إلى أن متوسط معدل التضخم سجل 9%، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 14.3%، مؤكدا أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.9 تريليون جنيه.