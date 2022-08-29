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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: صندوق النقد الدولي تطرق إلى إدارة مبادرات المركزي وليس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:06 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وتسير في اتجاه مطمئن، منوها إلى أن ما أذيع حول اشتراط الصندوق إلغاء كافة المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، يعد أمر غير صحيح على الإطلاق، قائلا إنه :” ليس من حق الصندوق طلب ذلك”.
وأوضح أن الصندوق لم يتطرق خلال المفاوضات إلى إلغاء المبادرات، بل إدارتها، فقد شملت المناقشات ” هل تدار تلك المبادرات من خلال الخزانة العامة للدولة أو البنك المركزي المصري المصري ؟
وقال إن” الشائعات الخاصة بطلب الصندوق رفع الدعم عن السلع التموينية والخبز .. كذب وافتراء وإدعاء “، مشيرا إلى أن الصندوق أكد خلال المباحثات على دعمه لكافة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة .
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