- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في 6 سنوات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:06 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن ذلك يؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الصادرات البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي.
وأضاف أن هذا يأتي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، منوها إلى تحقيق صادرات غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33%.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي حيث بلغت 32.2 مليار دولار، مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر.
وقال إن قناة السويس حققت أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي، بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معيط: حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في 6 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.