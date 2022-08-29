معيط: حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في 6 سنوات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:06 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الصادرات البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي.

وأضاف أن هذا يأتي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، منوها إلى تحقيق صادرات غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33%.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي حيث بلغت 32.2 مليار دولار، مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وقال إن قناة السويس حققت أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي، بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.