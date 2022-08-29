انت الان تتابع خبر ارتفاع الفاتورة النفطية على الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال النصف الأول من 2022، ارتفعت فاتورة الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، بنسبة 77.7 بالمئة.



وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الاثنين، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 1.766 مليار دينار في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والبالغة نحو 994 مليون دينار.



وتَصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في النصف الأول من هذا العام، ليصل إلى نحو 548 مليون دينار، مقابل 352 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 437 مليون دينار، مقابل 311 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت مستوردات المملكة من ديزل "سولار" حوالي 374 مليون دينار، وثم أرواح النفط "بنزين" 381 مليون دينار، والكاز نحو 9 مليون دينار، زيوت التشحيم حوالي 17 مليون دينار.

