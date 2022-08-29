انت الان تتابع خبر الذهب يتراجع والدولار يرتفع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بفعل التعليقات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، الاثنين، لأدنى مستوى في خمسة أسابيع، لتعمق خسائرها في طريقها للتخلي عن التداول فوق مستويات 1700 دولار للأونصة.



وبجسب وول ستريت جورنال أدت تلك التعليقات الإيجابية عن قوة الاقتصاد الأميركي إلى المزيد من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح، إذ القفزة الواسعة في تسعير احتمالات زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة في أيلول المقبل.



وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9بالمئة إلى 1720.60 دولار، الأدنى منذ 27 تموز الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1736.24، وسجلت أعلى مستوى عند 1738.48 دولار.



ومن ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مسجلا مستوى قياسي جديد في 20 عاما، حيث تتسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.



وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين بنسبة 0.6 بالمئة إلى مستوى 109.48 نقطة الأعلى منذ أيلول 2002 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 108.83 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 108.80 نقطة.