انت الان تتابع خبر ارتفاع الصادرات الأردنية بنسبة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2022، 4329.8 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 43.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفق دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن.



ووفق التقرير ،فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2022 ما مقداره 3961.0 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 45.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 368.8 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 24.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 9373.9 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 38.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 5044.1 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 34.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.6% خلال النصف الأول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية.



وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 17.6%، والأسمدة بنسبة 90.0%، والبوتاس الخام بنسبة 144.7%، والفوسفات الخام بنسبة 148.9%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 42.3%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 13.8%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 77.7%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 124.4%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 10.2%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.0%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 12.7%، والحبوب بنسبة 41.4%.أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 15.1% ومن ضمنها السعودية بنسبة 1.3%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 21.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 22.0%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 119.2% ومن ضمنها الهند بنسبة 113.0%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 103.2% ومن ضمنها رومانيا بنسبة2108.3 %. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 52.0% وضمنها السعودية بنسبة 40.1%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 9.9% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.9%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 49.0% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 46.6%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.2% ومن ضمنها المانيا بنسبة 2.4%.



بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 887.5 مليون ديناراً خلال شهر حزيران عام 2022 مقابل 579.7 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 53.1%. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الأزوتية او الكيماوية من 35.8 مليون ديناراً في شهر حزيران 2021 إلى 180.9 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع بلغ 405.3%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها لتصل إلى 172.3 مليون ديناراً في شهر حزيران عام 2022 مقارنة مع 124.0 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ 39.0%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 36.8 مليون ديناراً في شهر حزيران عام 2021 إلى 78.5 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 113.3%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 38.5 مليون ديناراً في شهر حزيران عام 2021 إلى 112.3 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 191.7%.



كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية، والألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة الكهربائية، والحيوانات الحية، والورق، ومحضرات الغسيل، واللدائن ومصنوعاته، والمحضرات الغذائية المنوعة، والكاكاو ومحضراته، ومحضرات الحيوانات، ومحضرات الحبوب، ومحضرات الخضار، واللحوم الصالحة للأكل، والحلي والمجوهرات، والأسمنت، والأدوات الألية، والسجاد والأغطية، ومحضرات اللحوم، ومواد الدباغة، والعربات الأرضية، والأثاث. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 86.3% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر حزيران عام 2022 مقارنة بما نسبته 62.9% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2021. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحديد الصب بنسبة 87.3%، والفواكه بنسبة 50.9%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.6% في شهر حزيران عام 2022.