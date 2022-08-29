مال وأعمال

وزارة المالية تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة المالية تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 04:09 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، كاشفا أنه سيتم عرض هذا الإجراء على مجلس النواب لاعتماده.

predco_adv_2021

وأوضح أن قرار رفع الدعم الضريبي سيفيد جنيه الطبقات الاجتماعية في مصر، كما من شأنه ويحسن من حالتها المعيشية.

Edita2021
Cityscape_Blue01-2022

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

وذكر معيط، أن مصر حقققت نموا بالإيرادات بنحو 19.6 % سنويا، وذلك بختام العام المالي 2021-2022، مؤكدا على ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 18.7 % لتصل إلى 990 مليار جنيه.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة المالية تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا