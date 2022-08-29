وزارة المالية تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 04:09 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، كاشفا أنه سيتم عرض هذا الإجراء على مجلس النواب لاعتماده.

وأوضح أن قرار رفع الدعم الضريبي سيفيد جنيه الطبقات الاجتماعية في مصر، كما من شأنه ويحسن من حالتها المعيشية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

وذكر معيط، أن مصر حقققت نموا بالإيرادات بنحو 19.6 % سنويا، وذلك بختام العام المالي 2021-2022، مؤكدا على ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 18.7 % لتصل إلى 990 مليار جنيه.