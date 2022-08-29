- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة المالية تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 04:09 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، كاشفا أنه سيتم عرض هذا الإجراء على مجلس النواب لاعتماده.
وأوضح أن قرار رفع الدعم الضريبي سيفيد جنيه الطبقات الاجتماعية في مصر، كما من شأنه ويحسن من حالتها المعيشية.
جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.
وذكر معيط، أن مصر حقققت نموا بالإيرادات بنحو 19.6 % سنويا، وذلك بختام العام المالي 2021-2022، مؤكدا على ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 18.7 % لتصل إلى 990 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة المالية تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.