مال وأعمال

معيط: 6.6% معدل النمو الحقيقي بالناتج المحلي خلال العام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: 6.6% معدل النمو الحقيقي بالناتج المحلي خلال العام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 04:09 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن معدل النمو الحقيقي بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021-2022، جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

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وأشار إلى أن متوسط معدل التضخم سجل 9%، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 14.3%، مؤكدا أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.9 تريليون جنيه.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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