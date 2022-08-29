معيط: 6.6% معدل النمو الحقيقي بالناتج المحلي خلال العام…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 04:09 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن معدل النمو الحقيقي بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021-2022، جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

وأشار إلى أن متوسط معدل التضخم سجل 9%، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 14.3%، مؤكدا أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.9 تريليون جنيه.