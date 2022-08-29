محمد معيط: 18.7 % ارتفاعا بحصيلة الضرائب لتصل إلى 990 مليار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 03:11 مساءً - باره عريان وهاجر عطية _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، عن تحقيق نموا بالإيرادات بنحو 19.6 % سنويا، وذلك بختام العام المالي 2021-2022، مؤكدا على ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 18.7 % لتصل إلى 990 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة

وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 14.8% بختام العام المالي 2021-2022، لافتا إلى ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير وفقا لفعاليات2021-2022، وذلك في ضوء توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها مبادرة حياة كريمة بنحو 80 مليار جنيه.

وأضاف أنه قد تم زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية، ومنها مخصصات سداد مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات، ذلك فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.