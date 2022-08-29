نعرض لكم الان تفاصيل خبر سنغافورة تطور قواعد التأشيرات للمنافسة على اقتناص العمالة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:06 مساءً - بلومبرج _ تعمل سنغافورة على إصلاح قواعد التأشيرات لجذب العمالة الأجنبية الموهوبة وتخفيف قيود سوق العمل.

ستسمح القواعد الجديدة للأجانب الذين يكسبون ما لا يقل عن 30 ألف دولار سنغافوري “21،431 دولارا أمريكيا” شهريا بتأمين تصريح عمل لمدة خمس سنوات، مع السماح لمن يعولونهم بالبحث عن عمل.

وتستثني القواعد أصحاب المواهب في مجالات الرياضة والفنون والعلوم والأوساط الأكاديمية من شرط الراتب للحصول على تأشيرة طويلة الأجل بموجب ما يسمى بضوابط الخبرات والشبكات الخارجية (ONE) التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.

وقال وزير القوى العاملة تان سي لينج للصحفيين اليوم الاثنين: “كل من الشركات والمواهب تبحث عن أماكن آمنة ومستقرة للاستثمار والعيش والعمل فيها. سنغافورة هي المكان المناسب”. “حان الوقت للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز عالمي للمواهب.”

هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من القرارات هذا العام التي تهدف إلى معالجة سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا، بالإضافة إلى جذب الأعمال الدولية لدفع طموحات الدولة كمركز مالي عالمي، بعد ركود العمالة الذي أعقب حقبة الوباء.

شهدت أجزاء كثيرة من الاقتصاد زيادات في الأجور هذا العام لجذب المواهب، مما أدى إلى تأجيج المخاوف من أن تصاعد تكلفة الأجور سيعزز التضخم الرئيسي الذي لامس أعلى مستوى له في 14 عاما ويجبر البنك المركزي المصري على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

اعتبارًا من الأول من سبتمبر من العام المقبل، تخطط سنغافورة لإعفاء الوظائف، المماثلة لتلك التي يشغلها أكبر 10% من حاملي تصريح التوظيف، من الحاجة إلى الإعلان عنها محليا قبل توظيف الأجانب بموجب نظام يسمى إطار التفكير العادل. وقالت الوزارة إن مدة إعلانات FCF ، عند الاقتضاء ، ستنخفض إلى النصف إلى 14 يوما ، مضيفة أنه سيتم تخفيض وقت المعالجة لجميع طلبات EP إلى 10 أيام عمل من الحد الأقصى الحالي وهو ثلاثة أسابيع.

ستساعد القواعد الجديدة سنغافورة على التنافس بشكل أفضل مع المراكز التجارية الأخرى مثل هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة واللحاق بأستراليا والمملكة المتحدة، اللتين لديهما تأشيرات مواهب عالمية مماثلة. انتقل أكثر من 700 متخصص في الشؤون المالية إلى سنغافورة من هونج كونج العام الماضي، وفقًا لشركة التوظيف روبرت والترز.

سهّلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام على المغتربين العمل دون رعاية صاحب العمل، وكذلك حولت عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد لمواءمة الدولة مع الأسواق العالمية في سعيها للفوز بمزيد من الأعمال.

المقياس الرئيسي الذي يقيس عدم التوازن بين الطلب والعرض للعمال ارتفع في وقت سابق من هذا العام إلى أعلى مستوى منذ عام 1998. هذا الاتجاه هو خطر على الإنتاجية في الاقتصاد، والتي يتوقع المسؤولون أن تنمو بنسبة 3% -4% هذا العام.

قال الوزير تان إن البلاد تشهد تخفيفًا لضيق سوق العمل، مضيفًا أن المعروض من العمالة في التصنيع والبناء، من بين قطاعات أخرى، قد عاد تقريبًا إلى مستويات ما قبل كوفيد.

تكمن المشاكل في الطرف الأعلى من سلم الدخل – حيث تريد سنغافورة جذب أفضل المواهب العالمية لا سيما في الجيل التالي، الصناعات الثقيلة التكنولوجيا – بالإضافة إلى الطرف الأدنى. وجهت الحكومة انتقادات خلال الوباء إلى أن العلاج والسياسات الأوسع للعمال المهاجرين العاملين بشكل أساسي في صناعة البناء بحاجة إلى إعادة تشغيل.

قال رئيس الوزراء لي هسين لونج في خطابه بمناسبة العيد الوطني في 21 أغسطس: “هذا عصر تصنع فيه الموهبة كل الفرق في نجاح الأمة”. “نحن بحاجة إلى التركيز على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، بنفس الطريقة التي نركز بها على جذب الاستثمارات والاحتفاظ بها.”