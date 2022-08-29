مال وأعمال

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهر بفعل انتعاش الدولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهر بفعل انتعاش الدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:06 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي المصري الأمريكي” في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1721.16 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب واحدا بالمئة إلى 1732.30 دولار.

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وتجاوز مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وفي خطاب ألقاه في بداية ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، قال جيروم باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم حتى على الرغم من تسببه في “بعض الألم” للأسر والشركات.

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وتتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في سبتمبر .

كما دعا صانعو السياسة في البنك المركزي المصري الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 18.56 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 855.89 دولار واستقر البلاديوم عند 2110.43 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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