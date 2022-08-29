عاجل.. أسعار الطاقة في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها على…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:06 مساءً - بلومبرج _ قفزت أسعار الطاقة الألمانية، وهي المعيار الأوروبي للتسعير، للعام المقبل، فوق مستوى 1000 يورو لأول مرة على الإطلاق، مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

ويأتي هذا الصعود القياسي بعد الفوضى الذي شهدها يوم الجمعة عندما قفزت الأسعار في ألمانيا وفرنسا بأكثر من 25% بعدما قيدت إمدادات الغاز الطبيعي، ومعاناة فرنسا من تراجع في توليد الطاقة النووية.

ارتفعت الطاقة الألمانية لعام 2023 بنسبة 6.6% لتتداول عند 1050 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في الساعة 10:19 صباحا في برلين.