أحمد كمال: 833 مليون جنيه تكلفة الدعم الإضافي للبطاقات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 01:08 مساءً - آية مصطفى – قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تكلفة الدعم الإضافي للبطاقات التموينية، المقرر تقديمه اعتبارا من أول سبتمبر، تبلغ 833 مليون جنيه.

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، إلى أنه وفي إطار إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، ستصرف 100 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات تموين نحو 3 ملايين أسرة.

ولفت إلى أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي كان قد أصدر قرارات بضوابط صرف السلع التموينية، وإضافة سلع جديدة، منها: “المسلى النباتي، والدقيق، والتونة، والمربى، والطحينة”.

وأكد كمال دعم وزارة التموين لشركات الجملة وإصدار تعليمات بزيادة ضخ السلع التموينية بنسبة 30% عن المعدلات الطبيعية، نافيا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بنقص مخزون الشاي أو أيا من السلع الأساسية.