إنشاء شاليهات سياحية في البحر الميت

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رياض - احمد صلاح - وقعت اتفاقية تطوير مشروع سياحي في منطقة البحر الميت التنموية، بين المجموعة الأردنية للمناطق التنموية، وشركة أسرار البحر الميت للسياحة البيئية.



وقالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري في بيان صحفي الاثنين، إن أهمية اتفاقية التطوير الموقعة، تتمثل بإنشاء شاليهات عصرية، يصل حجم الاستثمار المتوقع لإقامتها إلى نحو 5 مليون دينار، ومن المتوقع البدء بتشغيله خلال عامين، حيث سيوفر المشروع ما يزيد عن 50 فرصة عمل ثابته خلال مرحلة التشغيل.



وأكدت دور المناطق التنموية بالسعي المتواصل بتوفير خدمات سياحية متميزة تسهم في إغناء تجربة السائح والزائر لمنطقة البحر الميت التنموية.



وبينت أهمية إيجاد مثل هذه المشاريع الاستثمارية في منطقة البحر الميت التنموية ومدى إسهامها في تنويع المنتج السياحي، مشددة على الأهمية التاريخية والدينية لمنطقة البحر الميت التنموية باعتبارها احد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط.



وأشارت الحيارى الى وجود طلب متزايد على الاستثمار في المناطق التنموية، جاءت نتيجة لتحسين وتطوير منظومة الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى زيادة مؤشرات ثقة المستثمرين وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية من جانب القطاع الخاص، مبينة سعي المناطق التنموية المستمر للارتقاء بمستوى خدمات الاستثمار وفق المعايير والمواصفات العالمية وبما يلبي احتياجات المستثمر.



مدير عام شركة أسرار البحر الميت الدكتور نواف الفايز، أوضح أن اختيار منطقة البحر الميت التنموية جاء نتيجة للحوافز والتسهيلات التي تقدمتها المجموعة لإقامة هذا الاستثمار النوعي، لافتا الى أن المنطقة تمتلك العديد من المزايا والخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من الأماكن السياحية.



وقال إن المشروع السياحي سيتضمن شاليهات سياحية ذات خصوصية عالية تتوفر فيها كافة وسائل الترفيه والراحة لخدمة النزلاء ، موضحا أن هذا المشروع سيكون نواة لانطلاق مشاريع أخرى في منطقة البحر الميت التنموية لما تمتلكه المنطقة من خصائص فريدة ونادرة والتي بدورها تعكس مقدرة المشاريع السياحية على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

