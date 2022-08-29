4 مليار دولار مستوردات المملكة من الغذاء والزراعة

انت الان تتابع خبر4 مليار دولار مستوردات المملكة من الغذاء والزراعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في عمّان، نبيل عساف، الاثنين، خلال إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطَّتها التنفيذيَّة، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنّ:" الأردن لم يواجه مشاكل خطيرة تتعلق بوفرة الغذاء".



وأضاف عساف أن الأردن يستورد نحو 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية؛ بالإضافة أن الأردن يعد من البلدان الفقيرة من المواد المائية.وأشار، إلى أن "التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد؛ بما في ذالك الإطار التشريعي المجزئ والحاجة إلى تحسين استخدام المياه والاعتماد على الأغذية المستوردة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية وجائحة فيروس كورونا".



"الأمم المتحدة اعتمدت في 2015 على 17 هدف من التنمية المستدامة لتحقيقها في 2030"، وفقا لعساف.



وبين، أن تقرير أزمات الغذاء العالمية في 2020، أظهر 135 مليون شخص في 55 دولة وإقليم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات غذائية وتحسين سبل المعيشة.



ولفت، إلى أن تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في 2021، إلى أن نحو 811 مليون شخص واجهوا الجوع في 2020؛ بزيادة 161 مليون شخص في 2019.



وأوضح عساف، أن منظمة الأغذية والزراعة تساعد على محاربة الجوع.

