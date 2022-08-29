انت الان تتابع خبر الأحد يسجل أقصى حمل كهربائي للصيف الحالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ مقدار الحمل الكهربائي المسجل مساء الأحد، 3620 ميجاواط، فيما بلغ الحمل الصباحي 3340 ميجاواط، وفق بيانات صادرة شركة الكهرباء الوطنية، الاثنين.



ووفق البيانات، بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل في الصيف الحالي 3400 ميجاواط، فيما كان أقصى حمل كهربائي مسجل بالمملكة في كانون الثاني الماضي، وبلغ 4010 ميجاواط.



وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.