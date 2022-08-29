انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الإثنين 29-8-2022.. “البلدي رايق على الآخر”والان مع التفاصيل

أسعار الدواجن اليوم

رياض - احمد صلاح - زاد بحث المواطنون عن أسعار الدواجن اليوم، في منتصف الأسبوع، ومع بداية صباح اليوم الإثنين شهدت بورصة الدواجن الجملة الأكثر بحثًا على جوجل رغبة من المواطنين في معرفة أسعار الفراخ اليوم والتي تواصل استقرارها وتباينها مع بداية التداول الصباحي، حيث سجلت الفرخة وزن كيلو جرام من 29 إلى 30 جنيهًا.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 بالأسواق التجارية والمزارع

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الفرخة اليوم الإثنين وزن كيلو 30 إلى 40 جنيهًا للبيضاء.

بورصة الدواجن شهدت اليوم الإثنين بين 29 إلى 30 جنيهًا وللمستهلك سجلت 35 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة نحو 25 و 35 جنيهًا.

كيلو الأوراك سجل سعر 35 جنيهًا.

سعر الدبابيس سجل نحو 43 جنيهًا.

الدجاج الساسو سجل نحو 43 جنيهًا وللمستهلك تبدأ من 38 جنيهًا في المزرعة.

سعر البلدي سجل نحو 45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفي المزرعة من 35 جنيهًا.

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