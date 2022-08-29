انت الان تتابع خبر تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الإثنين.. “بشرى سارة للجنيه” والان مع التفاصيل

سعر الدينار الكويتي اليوم

رياض - احمد صلاح - هبط سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 29 أغسطس 2022، بعد حالة الاستقرار أمس البنوك العاملة في السوق المصري، ليعود للتراجع مع بداية التداول الصباحي، في غالبية البنوك العاملة في مصرويستقر في البنك المركزي، عند مستوى 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر29 أغسطس أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي.

سجل نحو 62.15 جنيه للشراء، 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي

سجل نحو 59.98 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل نحو 59.99 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر التجاري الدولي

سجل نحو 60.40 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.43 جنيه للبيع.