انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-8-2022.. “خبر سعيد للمقبلين على العمرة” والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع” دوت الخليج”، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، ضمن ما يقدمه لقرائه، وما يبحثون عنه كل صباح عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، إذ تحظى العملة السُّعُودية باهتمام كبير من قبل العرب والمصريين خاصة في ظل وجود الكثير من العمالة المصرية في السُّعُودية،.

“دون الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم في مصر الإثنين 29 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري:سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل اليوم الإثنين 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم الإثنين 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم الإثنين 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل اليوم الإثنين 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.