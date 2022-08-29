انت الان تتابع خبر تراجع سعر اليورو اليوم في مصر الإثنين.. “بشرة خير للجنيه والان مع التفاصيل

سعر اليورو اليوم

رياض - احمد صلاح - تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 29-8-2022 بشكل كبير، ليعود إلى أقل من 19 جنيهًا مع بداية التداول الصباحي في البنوك، وبعد الاستقرار منذ الخميس الماضي، ليسجل في البنك المركزي المصري، عند 1899 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع طِبْقاً لـِ نشرة البنك المركزي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو اليوم في مصر 29-8-سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل 18.97 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمسِ.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل 18.99 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، على نفس سعر أمسِ.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل 18.99 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

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