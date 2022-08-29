انت الان تتابع خبر مفاجأة في أسعار الخضار والفاكهة الإثنين.. “مجنونة يا قوطة”والان مع التفاصيل

أسعار الخضار

رياض - احمد صلاح - فاجأت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، محبيها، بعد أن تحركت غالبية الأسعار وتغيرت عن استقرارها مع بداية التداول الصباحي في سوق الجملة وفي الأسواق للمستهلك، فوصل سعر الطماطم للمستهلك إلى 8 جنيهات بعد أن كانت تباع بـ 3 جنيهات من 15 يومًا مضت، كما زاد سعر الكوسة بقيمة جنيهين واستقر ورق العنب والكرنب على سعرهما، وفي المقابل، شهدت أسعار الفاكهة استقرار كبير، على رأسه تراجع المانجو والعنب.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور ما بين 5 إلى 6 جنيهات.

البامية وصلت إلى 15 جنيها.

البصل ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

الكوسة 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا اليوم.

الفاصوليا تابع اليوم 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي اليوم بـ 6 جنيهات.

الملوخية 4 جنيهات.

الخيار الصوب 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي ما بين 6 إلى 10 جنيهات اليوم.

العنب البناتي الأصفر ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

التفاح المصري شهد 15 جنيها.

الكنتالوب من 3 إلى 5 جنيهات.

المانجو الزبدية 8 جنيهات.

المانجو العويسي 13 جنيها إلى 25 جنيه