سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين.. “الأمريكي في الصدارة”

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سعر الدولار اليوم

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدولار اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 في مصر، ثباته على آخر مستوى وصل له منذ يومين ماضيين، حيث ثبت سعره لدى البنك المركزي بمستهل تداولات صباح اليوم ليتداول عند 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، أمسِ.

“دوت الخليج”، يستعرض سعر الدولار في بعض البنوك المصرية، اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

بدأ التداول عند 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل مستوى 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل مستوى 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل مستوى 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

كان قد أصدر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، قرارًا في 25 أغسطس 2022، يقضي بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.