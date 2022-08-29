أسعار العملات أمام الجنيه المصري الإثنين..”الكويتي والاسترليني في النازل

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أسعار العملات

رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج”، أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، من أجل استطاعت المواطنين الراغبين في تغيير عملات أجنبية بالجنيه المصري والاطلاع على آخر المستجدات في أسعار البيع والشراء وفقا للوحة التعاملات المالية في البنك الأهلي المصري.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين وفق تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار الأمريكي

سجلت نحو 19.14 جنيه للبيع و19.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجلت نحو 5.08 جنيه للبيع و5.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبي

سجلت نحو 18.97 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجلت نحو 22.29 جنيه للشراء و22.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجلت نحو 59.96 جنيه للشراء و22.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجلت نحو 5.20 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.