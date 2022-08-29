انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022.. “أعلى مستويات جرام 21” والان مع التفاصيل

سعر الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، تباين واستقرار لدى محال الصاغة مع بداية التداول، حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة المصرية سعر 1085 جنيهًا وهي نفس أسعار ليلة أمسِ وختام التعاملات المسائية أمسِ الأحد.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 لدى محال الصاغة في مختلف محافظات مصر:

سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1240 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1085 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 930 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9400 جنيه.

أسعار الذهب في السوق العالمية اليوم الاثنين

تراجع سعر الذهب اليوم خلال مستهل التعاملات في العقود الفورية بنسبة 0.80%، لتسجل الأوقية سعر 1.724 دولار.