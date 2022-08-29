انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. “الأبيض هيعجبك” والان مع التفاصيل

سعر كرتونة البيض

رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض مع بداية التداول صباح اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 في مصر، تباين كبير لدى المزارع التي تؤثر بالطبع على أسعار البيض للمستهلك، حيث استقر سعر كرتونة البيض الأبيض بين 52 جنيها إلى 55 جنيهًا في المزرعة، تزامنًا مع زيادة البحث من قبل المواطنين عن أسعار البيض اليوم.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022:

أسعار البيض اليوم في المزارع وللمستهلك

سجل سعر البيض البلدي اليوم في البورصة 60 جنيها.

سجل كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 70 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر اليوم 58 جنيهًا في البورصة، وسجل للمستهلك اليوم 65 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم 52 جنيهًا، و60 جنيهًا للمستهلك.