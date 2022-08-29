انت الان تتابع خبر عاجل| تغيّرات في أسعار الأسماك اليوم الإثنين.. “شوف البلطي بقى بكام” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تغيرت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، بعد حالة الاستقرار الكبير الذي شهده طوال المدة الماضية لدى سوق العبور، وخلال المزاد الصباحي اليوم تغيرات في الأسعار بعض الأصناف الشعبية، على رأسها السمك البلطي والبوري والسمك المكرونة والجمبري، واستقرت غالبية الأصناف الأخرى.

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور الآتية، سعر السمك اليوم الإثنين 29-8-2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأحد سجل ما بين 25 و30 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

– سجل سعر كيلو الجمبري اليوم الإثنين ما بين 50 و144 جنيهًا.

– سجل كيلو البوري اليوم الإثنين ما بين 70 و85 جنيهًا.

– سجل كيلو الفليه البلطي اليوم الإثنين ما بين سعر 45 و165 جنيهًا.

– سجل كيلو الكابوريا اليوم الإثنين ما بين 20 و75 جنيهًا.

– سجل كيلو المكرونة السويسي اليوم الإثنين ما بين 75 و85 جنيهًا.

– سجل كيلو السبيط والكاليماري اليوم الإثنين ما بين 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو.