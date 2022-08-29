انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم 29-8-2022.. “حديد عزّ عامل مفاجأة كبيرة” والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم

رياض - احمد صلاح - يقدم “دوت الخليج”، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، ضمن سلسلة من السلع والمواد التي تكون محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين كل صباح، التي يقدمها الموقع لقرائه، لذا قدم أسعار الحديد والأسمنت والعديد من المواد الأخرى وفقا لما أعلنته عدد من الشركات، خاصة شركات الحديد والصلب.

أسعار الحديد اليوم الأحد تسليم أرض المصنع

سجل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 17670 جنيها للطن

سجل سعر طن حديد السويس اليوم الإثنين 17570 جنيها للطن

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم الإثنين 17570 جنيها للطن

أسعار الحديد للمستهلك

سعر الطن الاستثماري: 17783 جنيهًا.

سعر طن حديد عز 18207 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع

سجل أسمنت سيناء بسعر 1330 جنيها للطن

سجل أسمنت حلوان بسعر 1400 جنيها للطن

سجل أسمنت المسلح 1400 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت للمستهلك

سعر طن الأسمنت الرمادي 1461 جنيهًا.

سعر الجبس

سجلت شركة سيناء للطن سعر 840 إلى 850 جنيها.

سعر متر الرمل

متر الرمل سجل سعر بين 180 و250 جنيها اليوم.

سعر الزلط

سجل المتر الكبير اليوم 140 و160 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر

سجل اليوم الأحد نحو 6400 جنيه للألف طوبة.